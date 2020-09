Per il Codacons Chiara Ferragni raffigurata come la Madonna è blasfema (Di lunedì 28 settembre 2020) Non c’è pace per Chiara Ferragni, dopo le polemiche per legate all’uso della sua immagine per promuovere il museo degli Uffizi, arrivano le polemiche e la denuncia del Codacons dopo che l’influencer e imprenditrice è stata ritratta come una Madonna. La denuncia del Codacons Il Codacons, l’associazione dei consumatori ha avviato l’azione legale dopo la diffusione di una immagine in cui la Ferragni appare raffigurata come una Madonna, e che, afferma il Codacons, “ha generato indignazione e raccapriccio nell’opinione pubblica e sul web”. “Presentiamo un esposto alla Procura della Repubblica e al Ministro dei beni culturali ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 28 settembre 2020) Non c’è pace per, dopo le polemiche per legate all’uso della sua immagine per promuovere il museo degli Uffizi, arrivano le polemiche e la denuncia deldopo che l’influencer e imprenditrice è stata ritrattauna. La denuncia delIl, l’associazione dei consumatori ha avviato l’azione legale dopo la diffusione di una immagine in cui laappareuna, e che, afferma il, “ha generato indignazione e raccapriccio nell’opinione pubblica e sul web”. “Presentiamo un esposto alla Procura della Repubblica e al Ministro dei beni culturali ...

