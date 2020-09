"Per cortesia, può indossarla?" Volano carrelli al supermercato (Di lunedì 28 settembre 2020) Rosa Scognamiglio I due che hanno scatenato la rissa nel supermercato, entrambi stranieri dell'Est, erano stati rimproverati perché non indossavano la mascherina ''Potete indossare la mascherina''? Neanche anche a dirlo che, nel giro di pochi minuti, i due stranieri hanno innescato una mega rissa all'interno del supermercato con tanto di calci, pugni e lancio dei cestini per la spesa. I facinorosi, entrambi dell'est, sono stati fermati polizia: ''Stiamo visionando i filmati di videosorveglianza per capire cosa è accaduto'', fanno sapere gli inquirenti. video 1893146 La rissa Sembrava un pomeriggio come tanti, un serafico lunedì. E lo sarebbe stato se i due stranieri, entrambi dell'Est, non avessero scatenato il putiferio tra le corsie del supermercato Ipercoop, nel centro commerciale Gran Rondò di ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 28 settembre 2020) Rosa Scognamiglio I due che hanno scatenato la rissa nel, entrambi stranieri dell'Est, erano stati rimproverati perché non indossavano la mascherina ''Potete indossare la mascherina''? Neanche anche a dirlo che, nel giro di pochi minuti, i due stranieri hanno innescato una mega rissa all'interno delcon tanto di calci, pugni e lancio dei cestini per la spesa. I facinorosi, entrambi dell'est, sono stati fermati polizia: ''Stiamo visionando i filmati di videosorveglianza per capire cosa è accaduto'', fanno sapere gli inquirenti. video 1893146 La rissa Sembrava un pomeriggio come tanti, un serafico lunedì. E lo sarebbe stato se i due stranieri, entrambi dell'Est, non avessero scatenato il putiferio tra le corsie delIpercoop, nel centro commerciale Gran Rondò di ...

riotta : Presidente Zhang, caro Capitano @javierzanetti amico Marotta e Mister Conte: per cortesia rimettete subito inno Paz… - borghi_claudio : @SumaLoredana @fattoquotidiano Ma chi è che vi mette in testa queste cose? Ma chi vi fa credere che basti uscire da… - FBiasin : #Messi a #Vidal: 'Ci rincontreremo, questo è sicuro'. Allora, non ricominciamo con la storia delle '24/48 ore' che… - VillaZuccarello : Le vostre Recensioni ... Grazie! 'RIngraziarvi è il minimo che possa fare per tutto quello che avete fatto. Siete… - Stennis2525 : @SusannaSi @frances79154863 La fonte per cortesia, tutto quello che ho postato indica chiaramente l’origine. Lei co… -

Ultime Notizie dalla rete : Per cortesia "Per cortesia, può indossarla?" Volano carrelli al supermercato il Giornale Piccinini: "Morata insufficiente. Urge Dybala, Ramsey fuori. Caso Suarez? Esame farsa"

Sandro Piccinini lavora a Sky ed è opinionista di punta di Sky Calcio Club. Il giornalista ha parlato della Juve di Andrea Pirlo dopo il pareggio contro la Roma ...

Caso Autostrade Lazio, solidarietà del mondo politico per attacchi giornalistici a Giovanni Galoppi

Non si placano le polemiche in merito ad alcuni articoli apparsi su Repubblica e Dagospia relativamente alla nomina di Giovanni Galoppi come presidente del cda di Autostrade del Lazio. Carica a cui tr ...

Sandro Piccinini lavora a Sky ed è opinionista di punta di Sky Calcio Club. Il giornalista ha parlato della Juve di Andrea Pirlo dopo il pareggio contro la Roma ...Non si placano le polemiche in merito ad alcuni articoli apparsi su Repubblica e Dagospia relativamente alla nomina di Giovanni Galoppi come presidente del cda di Autostrade del Lazio. Carica a cui tr ...