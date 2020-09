Pepe Mujica lascia la politica. "Devo gestire bene i minuti di vita che mi rimangono"

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 28 settembre 2020) L’ex presidente José ‘, che governò l’Uruguay per il Frente Amplio di centro-sinistra fra il 2000 e il 2005, ha annunciato la sua definitiva decisione di abbandonare anel prossimo ottobre e, ha sottolineato, “se fosse possibile lo farei anche prima”.Rivolgendosi ai giornalisti ieri dopo aver votato nelle elezioni amministrative, il senatore, che ha 85 anni, e che in gioventù ha militato nella guerriglia dei Tupamaros finendo anche in carcere, ha fatto allusione al suo precario stato di salute, ed ha spiegato che “lascerò il mio seggio al Senato perché non manca molto alla fine dei miei giorni. Amo la- ha aggiunto - ma amo ancora di più la. E ...