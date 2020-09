Pensioni | uscita a 64 anni e sconto di due a chi fa lavori pesanti | ecco il dopo quota 100

(Di lunedì 28 settembre 2020) Chi lavora sul delicato dossier previdenziale avverte che siamo solo in una fase preliminare. E d?altronde negli incontri che governo e sindacati hanno avuto nei giorni scorsi non sono stati...

Il Messaggero

Novità pensioni, cosa succede dopo quota 100. Ultimissime sulla riforma pensione e quota 41. Novità pensioni, il governo ha deciso l’uscita dalla sperimentazione di quota 100, come confermato dal prem ...Pensioni: si fa strada l'idea di Quota 98 a partire dal 2022 e maggiore flessibilità in uscita. Vediamo cosa potrebbe cambiare dopo Quota 100 e per chi.