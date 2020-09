Pensioni | ecco come evitare il papocchio del governo Conte e sfuggire al trappolone

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 28 settembre 2020) Nel 2022 ilè pronto ad archiviare Quota 100. La misura previdenziale dellevoluta dalla Lega finirà in soffitta. Giuseppeha confermato l’intenzione di chiudere Quota 100 alla scadenza dei tre anni di sperimentazione. Il premier è stato chiaro, il rinnovo di Quota 100 «non è all’ordine del giorno». Parole che hanno gettato nel panico migliaia di lavoratori. L’unica possibilità per chi può è quella di tagliare la corda subito. E già dall’anno prossimo potrebbe esserci un’uscita di massa. Tutti in pensione. A cercare di andare subito in pensione ci sono quelli che conquisteranno le soglie richieste (38 anni di contributi e 62 di età) nel 2021 o negli ultimi mesi di quest’2020. Sono i nati tra il 1955 e il ...