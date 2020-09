Pensiero del giorno – Il Perdono

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 settembre 2020) Quando eravamo bambini, chiederesignificava essersi pentiti della marachella di turno. Da adolescenti, avevamo bisogno della comprensione dei genitori quando le marachelle erano di non lieve entità e la parola ‘’ non era più nel nostro vocabolario. Da grandi, si chiede essenzialmentea Qualcuno più in alto, quando pensiamo di averLo offeso mostrando mancanza di amore. In Oriente, più che disi parla di ‘compassione’. La compassione (cum-pati=soffrire con) dal punto di vista buddista non è soltanto ‘soffrire con qualcuno partecipando alla sua sofferenza’, ma aiutarlo ad alleviare il suo dolore. Se tutti noi provassimo compassione l’uno per l’altro, aiutandoci reciprocamente, vivremmo in un mondo migliore, ...