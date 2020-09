Pechino: “No all’acquisto di prodotti congelati da Paesi dove la pandemia è in corso”. Ma per l’Oms il cibo è sicuro (Di lunedì 28 settembre 2020) “Le dogane e i governi locali hanno ripetutamente rilevato il coronavirus nel cibo della catena del freddo importato, dimostrando che si rischia la contaminazione” e pertanto è opportuno “evitare di importare alimenti della catena del freddo da zone gravemente colpite dalla pandemia”. Con un comunicato dell’Ufficio del commercio municipale, Pechino ha ordinato agli importatori di evitare di acquistare cibi congelati da Paesi dove l’epidemia di coronavirus è particolarmente alta, dopo avere riscontrato la presenza del virus in diversi prodotti ittici importati. La stessa organizzazione della Sanità ha però più volte ribadito che “il cibo è sicuro” e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) “Le dogane e i governi locali hanno ripetutamente rilevato il coronavirus neldella catena del freddo importato, dimostrando che si rischia la contaminazione” e pertanto è opportuno “evitare di importare alimenti della catena del freddo da zone gravemente colpite dalla”. Con un comunicato dell’Ufficio del commercio municipale,ha ordinato agli importatori di evitare di acquistare cibidal’epidemia di coronavirus è particolarmente alta, dopo avere riscontrato la presenza del virus in diversiittici importati. La stessa organizzazione della Sanità ha però più volte ribadito che “il” e ...

