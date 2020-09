Pd, Zingaretti “Occorre nuova organizzazione e stop a sistema correnti” (Di lunedì 28 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Occorre una organizzazione nuova al nostro interno. Che privilegi il merito, l'esperienza, la creatività, la disponibilità anche a quei lavori umili e concreti ai quali ogni dirigente, a qualsiasi livello, non dovrebbe mai sottrarsi. Significa mettere in discussione un sistema di correnti a canne d'organo dove si intende racchiudere tutto, lasciando fuori coloro che non si vogliono arruolare. Significa trasformare le correnti in aree creative di pensiero, di cultura, di egemonia progettuale e ideale”. Così Nicola Zingaretti, segretario del Pd, pubblica in esclusiva sul giornale online Tpi.it diretto da Giulio Gambino, la sua lettera di risposta a Mattia Santori leader delle Sardine. “Significa capovolgere la piramide dare ruolo ai territori e agli ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Occorre unaal nostro interno. Che privilegi il merito, l'esperienza, la creatività, la disponibilità anche a quei lavori umili e concreti ai quali ogni dirigente, a qualsiasi livello, non dovrebbe mai sottrarsi. Significa mettere in discussione undi correnti a canne d'organo dove si intende racchiudere tutto, lasciando fuori coloro che non si vogliono arruolare. Significa trasformare le correnti in aree creative di pensiero, di cultura, di egemonia progettuale e ideale”. Così Nicola, segretario del Pd, pubblica in esclusiva sul giornale online Tpi.it diretto da Giulio Gambino, la sua lettera di risposta a Mattia Santori leader delle Sardine. “Significa capovolgere la piramide dare ruolo ai territori e agli ...

