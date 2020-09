Pd e M5S litigano (anche) sulla data del concorso straordinario per la Scuola (Di lunedì 28 settembre 2020) Passate le elezioni, tornano le tensioni all’interno della maggioranza. L’ultimo argomento che sta dividendo Movimento 5 Stelle e Partito Democratico è la data del concorso Scuola. Il Ministero dell’Istruzione ha individuata nella data del 22 ottobre l’avvio della prova scritta destinata a docenti (delle scuole medie e superiori) con almeno tre anni di attività a partire dal 2008. In ballo ci sono 32mila posti, mentre hanno presentato richiesta di partecipazione più del doppio degli insegnanti. I tempi ristretti e la situazione sanitaria in Italia hanno portato a due posizioni opposte nella maggioranza. LEGGI anche > Scuola, cosa fare dopo una positività da Covid-19: la circolare del ministero della Salute ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 28 settembre 2020) Passate le elezioni, tornano le tensioni all’interno della maggioranza. L’ultimo argomento che sta dividendo Movimento 5 Stelle e Partito Democratico è ladel. Il Ministero dell’Istruzione ha individuata nelladel 22 ottobre l’avvio della prova scritta destinata a docenti (delle scuole medie e superiori) con almeno tre anni di attività a partire dal 2008. In ballo ci sono 32mila posti, mentre hanno presentato richiesta di partecipazione più del doppio degli insegnanti. I tempi ristretti e la situazione sanitaria in Italia hanno portato a due posizioni opposte nella maggioranza. LEGGI, cosa fare dopo una positività da Covid-19: la circolare del ministero della Salute ...

Ultime Notizie dalla rete : M5S litigano Occhio al Mes. L'Europa avverte l'Italia mentre Pd e M5S litigano (ancora) Formiche.net Forum dei Giovani di Torre del Greco, scontro per le elezioni: i «bimbi» litigano come i grandi

Torre del Greco. Sono piccoli, ma sembrano già grandi. Con buona pace delle speranze di mettere in piedi un futuro migliore per la città del corallo. Alla vigilia delle nuove elezioni, il Forum dei Gi ...

Covid, il ritorno. Serve unità invece litigano tutti su tutto:scuole e stadi. E nei partiti…

Covid, in Europa dilags, in Italia si teme il grande ritorno. Scuole aperte? Stadi chiusi? Tutti litigano su tutto e anche nei partiti.

