Patrizia De Blanck non è la nipote di Benito Mussolini: a Live Non è la D'Urso il documento (Di lunedì 28 settembre 2020) Patrizia De Blanck non è la nipote di Benito Mussolini, Barbara D' Urso al Live Non è la D'Urso ha mostrato il documento cubano che attesta i natali della contessa. Patrizia De Blanck non è la nipote di Benito Mussolini: la rivelazione è arrivata durante Live Non è la D'Urso dove la stessa conduttrice ha mostrato il documento cubano che di fatto smentisce quanto sostenuto dal giornalista di Oggi, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 28 settembre 2020)Denon; ladi, Barbara D'alNon; la D'ha mostrato ilcubano che attesta i natali della contessa.Denon; ladi: la rivelazione; arrivata duranteNon; la D'dove la stessa conduttrice ha mostrato ilcubano che di fatto smentisce quanto sostenuto dal giornalista di Oggi, ...

markgrika : RT @_DAGOSPIA_: DE BLANCK IS BACK - GIADA, FIGLIA DI PATRIZIA, CONTRO CHI SOSTIENE CHE LA MADRE NON È UNA VERA CONTE - _DAGOSPIA_ : DE BLANCK IS BACK - GIADA, FIGLIA DI PATRIZIA, CONTRO CHI SOSTIENE CHE LA MADRE NON È UNA VERA CONTE… - QuotidianPost : Chi è Patrizia De Blanck età, carriera, fidanzato, vita privata e curiosità - Notiziedi_it : Chi è Patrizia De Blanck? Età, malattia, fidanzato e Instagram - Sorpresone1 : RT @GF_diretta: Patrizia De Blanck non se li lava da nove giorni. I concorrenti costretti a dirglielo #GrandeFratelloVip #GFVIP https://t.… -