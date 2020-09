Partite Iva abbandonate dal governo: “Noi senza bonus né aiuti. Lavoratori di Serie B” (Di lunedì 28 settembre 2020) Il governo pensa solo a grandi imprese e dipendenti. Si può riassumere così la protesta delle Partite Iva, ossia i grandi dimenticati dai bonus per fronteggiare la crisi dovuta al Covid, al lockdown e alla poca capacità di chi è al governo. Il Decreto Agosto i Lavoratori autonomi a partita Iva non lo hanno digerito. 3 milioni di Lavoratori che si sentono dimenticati dal governo: “Nessun sostegno al reddito, come se le nostre attività fossero riPartite senza problemi. E invece molti nostri associati non possono ancora lavorare”, dice al Corriere Emiliana Alessandrucci, presidente del Colap, associazione che raccoglie ad oggi oltre 200 libere associazioni, con più di 300 mila ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 28 settembre 2020) Ilpensa solo a grandi imprese e dipendenti. Si può riassumere così la protesta delleIva, ossia i grandi dimenticati daiper fronteggiare la crisi dovuta al Covid, al lockdown e alla poca capacità di chi è al. Il Decreto Agosto iautonomi a partita Iva non lo hanno digerito. 3 milioni diche si sentono dimenticati dal: “Nessun sostegno al reddito, come se le nostre attività fossero riproblemi. E invece molti nostri associati non possono ancora lavorare”, dice al Corriere Emiliana Alessandrucci, presidente del Colap, associazione che raccoglie ad oggi oltre 200 libere associazioni, con più di 300 mila ...

andrea61990928 : RT @LaVeritaWeb: L'albergatore veneto che inventò l'Esercito di Silvio: «I grandi eroi dei nostri giorni sono gli imprenditori Il vero nemi… - FerdinandoC : Al picco c'erano 1400 persone, oggi i residenti sono 94, i dormienti 70, ma ci sono 73 partite Iva. «Ditelo a Briat… - FatimaCurzio : RT @LGmarangon: È tempo #diTornare a chiedere i nomi dei deputati che hanno chiesto i 600 euro per le partite IVA in difficoltà La Presiden… - carpiko : RT @LaVeritaWeb: L'albergatore veneto che inventò l'Esercito di Silvio: «I grandi eroi dei nostri giorni sono gli imprenditori Il vero nemi… - Pandizucchero_ : RT @LGmarangon: È tempo #diTornare a chiedere i nomi dei deputati che hanno chiesto i 600 euro per le partite IVA in difficoltà La Presiden… -

Ultime Notizie dalla rete : Partite Iva Partite Iva, bonus aggiuntivo da 1.500 euro. Ecco per chi QuiFinanza Fiat 500 elettrica: quanto costa noleggiarla? Le spese e il canone mensile

La nuova Fiat 500 elettrica arriverà nelle concessionarie il prossimo mese di ottobre, ma sta avendo già successo da parte del pubblico, sia nella versione cabrio che berlina. Il marchio del Gruppo FC ...

Imprese femminili, il gap di genere resta altissimo. Il punto nell’ultima newsletter dell’Associazione Progetto Donne e Futuro

In Italia le imprese femminili restano lontane da quelle di proprietà degli uomini. Secondo le Camere di commercio siamo a quota un milione e 340mila, pari ad appena il 22% del totale. Decisamente poc ...

La nuova Fiat 500 elettrica arriverà nelle concessionarie il prossimo mese di ottobre, ma sta avendo già successo da parte del pubblico, sia nella versione cabrio che berlina. Il marchio del Gruppo FC ...In Italia le imprese femminili restano lontane da quelle di proprietà degli uomini. Secondo le Camere di commercio siamo a quota un milione e 340mila, pari ad appena il 22% del totale. Decisamente poc ...