Papà violento picchia la mamma, il figlio di 3 anni lo fa arrestare (Di lunedì 28 settembre 2020) Un bambino coraggioso fa arrestare il suo papà violento che prende a morsi e picchia la mamma. Suona ai vicini e si fa aiutare Un bambino coraggioso salva la mamma e fa arrestare il papà violento. È la triste storia che arriva da Limbiate, in provincia di Monza e Brianza, e che racconta di violenze … L'articolo Papà violento picchia la mamma, il figlio di 3 anni lo fa arrestare proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 28 settembre 2020) Un bambino coraggioso fail suo papàche prende a morsi ela. Suona ai vicini e si fa aiutare Un bambino coraggioso salva lae fail papà. È la triste storia che arriva da Limbiate, in provincia di Monza e Brianza, e che racconta di violenze … L'articolo Papàla, ildi 3lo faproviene da YesLife.it.

Carla12450515 : RT @fendente1: IL GIORNO: Limbiate, bimbo di 3 anni salva la mamma e fa arrestare il papà violento. - GINA32451015 : RT @fendente1: IL GIORNO: Limbiate, bimbo di 3 anni salva la mamma e fa arrestare il papà violento. - fendente1 : IL GIORNO: Limbiate, bimbo di 3 anni salva la mamma e fa arrestare il papà violento. - 49Covid : @EnricaS78 @catlatorre A lui il premio per 'miglior papa incazzato e violento dell' anno' - 7aywana : famiglia to push their agenda del padre arabo musulmano violento e della famiglia araba musulmana problematica e in… -

Ultime Notizie dalla rete : Papà violento Maya Sansa: «In tv racconto la storia di un mistero» Corriere della Sera