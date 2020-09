Paolo Brosio rompe il silenzio: "Non sono andato al Gf perché avevo il Covid" - (Di lunedì 28 settembre 2020) Novella Toloni Con un video messaggio su Facebook il giornalista ha svelato di aver avuto il coronavirus e di non essere entrato al Grande Fratello Vip a causa di una brutta polmonite virale "Ho rotto la catena di positivi. Il tampone è negativo, la polmonite è regredita e io festeggio il mio compleanno, il più bello della mia vita", così Paolo Brosio ha rotto il silenzio dopo giorni di dubbi sul suo stato di salute. Brosio sarebbe dovuto entrare nella casa del Grande Fratello Vip lo scorso 18 settembre, ma a fine puntata, quando tutti si stavano domandando che fine avesse fatto il giornalista, ecco arrivare la doccia fredda. "Paolo non entrerà, non sta bene è in ospedale", aveva comunicato senza ulteriori dettagli Alfonso Signorini. Da quel giorno di ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 28 settembre 2020) Novella Toloni Con un video messaggio su Facebook il giornalista ha svelato di aver avuto il coronavirus e di non essere entrato al Grande Fratello Vip a causa di una brutta polmonite virale "Ho rotto la catena di positivi. Il tampone è negativo, la polmonite è regredita e io festeggio il mio compleanno, il più bello della mia vita", cosìha rotto ildopo giorni di dubbi sul suo stato di salute.sarebbe dovuto entrare nella casa del Grande Fratello Vip lo scorso 18 settembre, ma a fine puntata, quando tutti si stavano domandando che fine avesse fatto il giornalista, ecco arrivare la doccia fredda. "non entrerà, non sta bene è in ospedale", aveva comunicato senza ulteriori dettagli Alfonso Signorini. Da quel giorno di ...

