Paolo Brosio | la verità sull’assenza al GF Vip | “Ho avuto il coronavirus”

Leggi su gossipetv

(Di lunedì 28 settembre 2020)hail coronavirus e per questo non ha potuto prendere parte al Grande Fratello Vip 5, nonostante fosse stato annunciato nel cast ufficiale. La notizia circolava da giorni (Alfonso Signorini parlò di non precisati problemi di salute per il giornalista) ma si è avuta solo ora certezza del fatto. A spiegarlo è … L'articolo, la verità sull’assenza al GF Vip: “Hoil coronavirus” proviene da Gossip e Tv.