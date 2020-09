Paolo Brosio ha avuto il Covid | ecco perché non è entrato al Gf Vip

Leggi su meteoweek

(Di lunedì 28 settembre 2020) Lo scorso 19 settembre si attendeva l’ingresso dinella casa del Grande Fratello Vip, ma la partecipazione del giornalista era stata rinviata a causa di problemi di salute non ben specificati. L’ingresso dial Grande Fratello Vip non è avvenuto come annunciato da tempo. A conclusione del secondo appuntamento settimanale con … L'articolohailperché non èal Gf Vip proviene da www.meteoweek.com.