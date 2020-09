Palermo, la madre lo caccia di casa perché gay: “O fai il maschio o vai via” (Di lunedì 28 settembre 2020) “Devi fare il maschio, altrimenti te ne vai da qui“, con queste parole una madre ha cacciato il figlio di casa dopo aver scoperto della sua omosessualità. Per fortuna un centro di accoglienza di Ballerò adesso ospita Manuel, che però è disoccupato e tra poco dovrà lasciare l’alloggio che fino ad ora gli ha garantito un tetto sotto cui stare. Tre mesi fa il ragazzo ha dovuto lasciare casa sua e adesso a La Repubblica ha raccontato la sua difficile situazione: “Qui purtroppo possono ospitarmi fino al 30 settembre ma io indietro non ci torno. Sono gay e non voglio più nascondermi. Voglio essere libero.Sono tanti, troppi i miei amici che non riescono a dire che sono gay, hanno paura”. Tra i tanti commenti ricevuti dal post de La ... Leggi su biccy (Di lunedì 28 settembre 2020) “Devi fare il, altrimenti te ne vai da qui“, con queste parole unahato il figlio didopo aver scoperto della sua omosessualità. Per fortuna un centro di accoglienza di Ballerò adesso ospita Manuel, che però è disoccupato e tra poco dovrà lasciare l’alloggio che fino ad ora gli ha garantito un tetto sotto cui stare. Tre mesi fa il ragazzo ha dovuto lasciaresua e adesso a La Repubblica ha raccontato la sua difficile situazione: “Qui purtroppo possono ospitarmi fino al 30 settembre ma io indietro non ci torno. Sono gay e non voglio più nascondermi. Voglio essere libero.Sono tanti, troppi i miei amici che non riescono a dire che sono gay, hanno paura”. Tra i tanti commenti ricevuti dal post de La ...

