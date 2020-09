PAGELLE Bologna Parma: Soriano illumina, Hickey sorprende. Male Kucka VOTI (Di lunedì 28 settembre 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 2ª giornata di Serie A 2020/21: PAGELLE Bologna Parma Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Bologna e Parma, valido per la 2ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Soriano FLOP: Iacoponi VOTI Bologna (4-2-3-1): Skorupski 5,5; De Silvestri 6,5, Danilo 6, Tomiyasu 7, Hickey 7 (80′ Denswil SV); Schouten 6,5, Poli 6,5 (64′ Medel 6); Skov Olsen 6,5 (92′ Orsolini SV), Soriano 7,5, Barrow 6,5 (80′ Sansone SV); Palacio 7 (92′ Santander SV). All.: Mihajlovic. Parma (4-3-1-2): Sepe 6; Laurini 5, Iacoponi 5, Bruno Alves 5, Darmian 6; Hernani 5,5, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 settembre 2020) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 2ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 2ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP:FLOP: Iacoponi(4-2-3-1): Skorupski 5,5; De Silvestri 6,5, Danilo 6, Tomiyasu 7,7 (80′ Denswil SV); Schouten 6,5, Poli 6,5 (64′ Medel 6); Skov Olsen 6,5 (92′ Orsolini SV),7,5, Barrow 6,5 (80′ Sansone SV); Palacio 7 (92′ Santander SV). All.: Mihajlovic.(4-3-1-2): Sepe 6; Laurini 5, Iacoponi 5, Bruno Alves 5, Darmian 6; Hernani 5,5, ...

sportface2016 : #BolognaParma: le pagelle e i voti #SerieA - BasketUniverso : Virtus Bologna-Cantù, le pagelle: Pajola-Abass-Tessitori per una V a trazione italiana, per Cantù troppi flop - bologna_sport : Le pagelle della vittoria @Virtusbo su Cantù #LBA #basket - bologna_sport : #LBASerieA Le pagelle di Roma-Fortitudo - MondoPrimavera : ??Non basta l'ottima prova del centrocampista #RuffoLuci per portare a casa i 3? punti?? #Pagelle #Primavera1… -