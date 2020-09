Ottobre 2020 dall’Inverno al CALDO ROVENTE. Il parere dei Centri Meteo (Di lunedì 28 settembre 2020) I Centri Meteo che distribuiscono proiezioni a lunghissimo termine prospettano una prima parte di Ottobre con caratteristiche esageratamente perturbate, con frequenti incursioni di aria fresca dal Nord Atlantico, direttamente dalla Groenlandia. Addirittura, si parla di Inverno precoce. In merito a ciò c’è da evidenziare la fortissima anomalia di settembre, perché ancora lo è, dove siamo passati dal CALDO sopra la media all’eccessivamente sotto media con brinate in Valle Padana, neve sulle Alpi fin sui 1000 metri su alcune località orientali. La neve in Appennino sino a quello centrale a 1300 metri. In alcune circostanze sono stati eventi Meteo da record, avvalorando sempre più quella tesi che sostiene che viviamo dei cambiamenti ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 28 settembre 2020) Iche distribuiscono proiezioni a lunghissimo termine prospettano una prima parte dicon caratteristiche esageratamente perturbate, con frequenti incursioni di aria fresca dal Nord Atlantico, direttamente dalla Groenlandia. Addirittura, si parla di Inverno precoce. In merito a ciò c’è da evidenziare la fortissima anomalia di settembre, perché ancora lo è, dove siamo passati dalsopra la media all’eccessivamente sotto media con brinate in Valle Padana, neve sulle Alpi fin sui 1000 metri su alcune località orientali. La neve in Appennino sino a quello centrale a 1300 metri. In alcune circostanze sono stati eventida record, avvalorando sempre più quella tesi che sostiene che viviamo dei cambiamenti ...

