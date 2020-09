Oroscopo Paolo Fox 30 settembre 2020 | le previsioni segno per segno

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 29 settembre 2020)Fox 30. Siamo arrivati a mercoledì, questo è l’ultimo giorno del mese. Avete tirato le somme? Spero che sia andato tutto bene, ma se così non fosse, guardate avanti e fate progetti per il futuro, ottobre vi aspetta! E adesso guardiamo le stelle, vediamo se oggi sono favorevoli o contrarie… Leggi anche: LE ANTICIPAZIONI DELL’DIFOX Scopriamolo attraverso legiornaliere diFox riportate su ‘DiPiù’, di cui riportiamo di seguito un estratto. Non perderti: L’DELLA SETTIMANA DAL 31 AGOSTO AL 6...