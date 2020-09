Ordinanza Musumeci | in Sicilia obbligo di mascherina e altri divieti

Leggi su zon

(Di lunedì 28 settembre 2020): le misure preventive riguardano mascherine e assembramenti. Obblighi anche per chi arriva dall’estero In, l’entrerà in vigore dal 30 Settembre e andrà a regolare l’utilizzo delle mascherine. Vi sono disposizioni anche per il divieto di assembramenti e obblighi per chi arriva dall’estero. L’avrà validità fino al 30 Ottobre, salvo ulteriori provvedimenti. LaL’prevede l’diin luoghi aperti al pubblico e in presenza di più soggetti, fatta eccezione per congiunti e conviventi. Esclusi dall’i ...