Ora è ufficiale: Nicola Rauti nuovo attaccante del Palermo (Di lunedì 28 settembre 2020) Vi abbiamo lanciato l’indiscrezione cinque giorni fa. Adesso l’acquisto è stato ufficializzato: l’attaccante classe 2000 del Torino, Nicola Rauti, va in prestito al Palermo, come comunicato dai granata: “Il Torino Football Club comunica di aver ceduto a titolo temporaneo al Palermo Football Club il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicola Rauti”. Foto: sito Torino L'articolo Ora è ufficiale: Nicola Rauti nuovo attaccante del Palermo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 28 settembre 2020) Vi abbiamo lanciato l’indiscrezione cinque giorni fa. Adesso l’acquisto è stato ufficializzato: l’classe 2000 del Torino,, va in prestito al, come comunicato dai granata: “Il Torino Football Club comunica di aver ceduto a titolo temporaneo alFootball Club il diritto alle prestazioni sportive del calciatore”. Foto: sito Torino L'articolo Ora èdelproviene da Alfredo Pedullà.

SkySportMotoGP : ? ULTIM'ORA #MotoGP ? C'È L'ANNUNCIO UFFICIALE: @ValeYellow46 correrà con il @sepangracing nel 2021 al fianco di… - team_world : È ufficiale, ZAYN sta per tornare?? In arrivo venerdì il suo nuovo singolo #Better Dalle 06.00 sarà disponibile il… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A Ufficiale, Verona-Roma 3-0 a tavolino Questa la decisione del giudice sportivo #SkySport #SerieA… - clikservernet : Ora è ufficiale: Nicola Rauti nuovo attaccante del Palermo - Noovyis : (Ora è ufficiale: Nicola Rauti nuovo attaccante del Palermo) Playhitmusic - -