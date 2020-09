Open Fiber porta la fibra a Cava de' Tirreni, stanziati circa 5 mln (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 28 set(Adnkronos) - Il futuro digitale targato Open Fiber arriva in una nuova città campana. Sono partiti a Cava de' Tirreni i lavori per la realizzazione di una rete di telecomunicazioni interamente in fibra ottica. Le attività hanno preso il via nella zona dello stadio 'Simonetta Lamberti' e della villa comunale Shwerte. La nuova rete, spiega una nota, sarà disponibile nei prossimi mesi, non appena gli operatori partner di Open Fiber apriranno la vendibilità dei servizi di connettività. L'obiettivo di Open Fiber è raggiungere diverse migliaia di abitazioni, negozi e uffici inclusi nel piano di cablaggio in modalità Ftth (Fiber To The Home, fibra ... Leggi su iltempo (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 28 set(Adnkronos) - Il futuro digitale targatoarriva in una nuova città campana. Sono partiti ade'i lavori per la realizzazione di una rete di telecomunicazioni interamente inottica. Le attività hanno preso il via nella zona dello stadio 'Simonetta Lamberti' e della villa comunale Shwerte. La nuova rete, spiega una nota, sarà disponibile nei prossimi mesi, non appena gli operatori partner diapriranno la vendibilità dei servizi di connettività. L'obiettivo diè raggiungere diverse migliaia di abitazioni, negozi e uffici inclusi nel piano di cablaggio in modalità Ftth (To The Home,...

