Omonia Nicosia-Olympiakos (martedì, ore 21): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di lunedì 28 settembre 2020) Ritorno dei playoff di Champions League e per l' Olympiakos di Pedro Martins è in programma la gara sul campo dell' Omonia Nicosia. Gara sfortunata quella del Karaiskakis per la squadra di Berg. Un rigore dopo 70′ minuti ha reso vano quello che era stato fino a quel momento un eccellente lavoro difensivo dei biancoverdi, che poi … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici

Già tra oggi martedì 29 e domani mercoledì 30 settembre, si conosceranno anche le ultime 6 qualificate alla fase finale: ancora in corsa per un posto in tabellone Ferencvaros, Molde, Omonia Nicosia, ...

Champions League 2020/21 - Spareggi andata

Si è giocata l'andata degli Spareggi della Champions League 2020/21: ultimi 6 posti disponibili per completare il tabellone della 36 formazioni che si sfideranno nella Fase a Gironi.Questo ultimo turn ...

