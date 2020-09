Olimpiadi di Tokyo: la staffetta della torcia inizierà il 25 marzo nella prefettura di Fukushima (Di lunedì 28 settembre 2020) La staffetta della torcia delle Olimpiadi di Tokyo 2020 inizierà il 25 marzo nella prefettura di Fukushima, in linea con il piano studiato prima del rinvio di un anno dei Giochi a causa della pandemia di coronavirus: lo hanno reso noto gli organizzatori. La staffetta durerà 121 giorni e attraverserà tutte le 47 prefetture del Giappone fino a raggiungere lo stadio olimpico di Tokyo per la cerimonia prevista il 23 luglio. L’inizio delle Olimpiadi è programmato il 23 luglio 2021, il 24 agosto seguiranno le Paralimpiadi.L'articolo Olimpiadi di Tokyo: la staffetta ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 28 settembre 2020) Ladelledi2020 inizierà il 25di, in linea con il piano studiato prima del rinvio di un anno dei Giochi a causapandemia di coronavirus: lo hanno reso noto gli organizzatori. Ladurerà 121 giorni e attraverserà tutte le 47 prefetture del Giappone fino a raggiungere lo stadio olimpico diper la cerimonia prevista il 23 luglio. L’inizio delleè programmato il 23 luglio 2021, il 24 agosto seguiranno le Paralimpiadi.L'articolodi: la...

