“Old” | morte e senilità nel nuovo Shyamalan

M. Night Shyamalan foto dal webLa sensazione di brivido, terrore, angoscia è tanto agognata dallo spettatore che quasi si preferisce urlare di paura anzichè di gioia. Il fascino del mistero e dell'occulto travalicano l'attesa dello spavento obnubilando l'aspettativa orrorrifica. M. Night Shyamalan , maestro dell'horror, è in arrivo con "Old". Trama, cast e data d'uscita per il regista di "Split". La carriera di M. Night Shyamalan è una frequenza cardiaca con picchi e spicchi, alti e bassi, mai una via di mezzo o top o flop. Come esempio basta rivedere le ultime esperienze partendo dall'enorme successo di "Split", critica e pubblico entusiasti, e arrivando al glaciale "Glass" melange di "Unbreakable"e ...

