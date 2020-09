Oggi è un altro giorno, che danni Serena Bortone: guaio in Rai. E Caterina Balivo... (Di lunedì 28 settembre 2020) Ma perché cambiare un programma che va bene con uno che va molto peggio? Meritocrazia e logiche di mercato vorrebbero che un format di successo venga riconfermato. Ma non è questo il caso di RaiUno. Fino allo scorso anno nella fascia post-prandiale andava in onda sulla rete ammiraglia Vieni da me, talk show condotto da Caterina Balivo, che in tutta la stagione aveva portato a casa uno share medio del 12,6% con 1 milione e 794mila spettatori. Tanta roba. Quest' anno al suo posto RaiUno ha invece inserito un nuovo format, Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone, che nelle prime tredici puntate ha racimolato una media del 9,8% di share con 1 milione e 288mila spettatori. Insomma, quasi tre punti di share in meno e 500mila spettatori persi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Ma perché cambiare un programma che va bene con uno che va molto peggio? Meritocrazia e logiche di mercato vorrebbero che un format di successo venga riconfermato. Ma non è questo il caso di RaiUno. Fino allo scorso anno nella fascia post-prandiale andava in onda sulla rete ammiraglia Vieni da me, talk show condotto da, che in tutta la stagione aveva portato a casa uno share medio del 12,6% con 1 milione e 794mila spettatori. Tanta roba. Quest' anno al suo posto RaiUno ha invece inserito un nuovo format,è un, condotto da, che nelle prime tredici puntate ha racimolato una media del 9,8% di share con 1 milione e 288mila spettatori. Insomma, quasi tre punti di share in meno e 500mila spettatori persi ...

