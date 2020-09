Oggi è il secondo anniversario dell’abolizione della povertà (Di lunedì 28 settembre 2020) Immagini che rimarranno nella storia dell’Italia e della sua classe politica. Oggi, 28 settembre 2020, cade una grande ricorrenza per il nostro Paese: due anni fa arrivò l’abolizione della povertà. Quel pugno alzato verso il cielo in segno di vittoria, una (piccola) folla festante di parlamentari e attivisti pentastellati sotto al balcone di Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei Ministri che aveva approvato l’accordo sul Def con i primi tasselli per Reddito di Cittadinanza e Quota 100. Sono passati esattamente due anni, ma la situazione non sembra essere migliorata. Anzi. LEGGI ANCHE > La Corte dei Conti boccia il reddito di cittadinanza: doveva abolire la povertà, dà lavoro al 2% degli aventi diritto Quel fermo immagine di Luigi Di Maio che alza il pugno al cielo, con alle spalle i ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 28 settembre 2020) Immagini che rimarranno nella storia dell’Italia esua classe politica., 28 settembre 2020, cade una grande ricorrenza per il nostro Paese: due anni fa arrivò l’abolizionepovertà. Quel pugno alzato verso il cielo in segno di vittoria, una (piccola) folla festante di parlamentari e attivisti pentastellati sotto al balcone di Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei Ministri che aveva approvato l’accordo sul Def con i primi tasselli per Reddito di Cittadinanza e Quota 100. Sono passati esattamente due anni, ma la situazione non sembra essere migliorata. Anzi. LEGGI ANCHE > La Corte dei Conti boccia il reddito di cittadinanza: doveva abolire la povertà, dà lavoro al 2% degli aventi diritto Quel fermo immagine di Luigi Di Maio che alza il pugno al cielo, con alle spalle i ...

Che sorpresona". Non pago, il vicedirettore del Fatto quotidiano riprende una dichiarazione rilasciata a Repubblica da Gustavo Zagrebelsky, ex presidente della Corte "quand'era ancora un organo di ...

