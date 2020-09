NYT: “Trump non ha pagato le tasse per dieci anni” (Di lunedì 28 settembre 2020) Stando ad un dossier del NYT, il Presidente americano Trump nel decennio precedente la sua elezione, avrebbe accumulato un debito di 420 milioni A poco più di un mese dalle elezioni presidenziali che lo vedono in corsa per la riconferma alla Casa Bianca, una nuova ombra si allunga su Donald Trump: stando ad un’inchiesta condotta dal New York Times, infatti, il Presidente americano uscente avrebbe accumulato un debito nei confronti del fisco (relativo al decennio precedente la sua elezione) pari a 420 milioni di dollari. Naturalmente, il tycoon (che avrebbe anche fatto in modo di decimare le entrate della sua Trump Organization così da azzerare le imposte da lui dovute) ha bollato la bomba sganciata dal New York Times come una fake news. Così si è espresso nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca: E’ una notizia falsa, ... Leggi su zon (Di lunedì 28 settembre 2020) Stando ad un dossier del NYT, il Presidente americano Trump nel decennio precedente la sua elezione, avrebbe accumulato un debito di 420 milioni A poco più di un mese dalle elezioni presidenziali che lo vedono in corsa per la riconferma alla Casa Bianca, una nuova ombra si allunga su Donald Trump: stando ad un’inchiesta condotta dal New York Times, infatti, il Presidente americano uscente avrebbe accumulato un debito nei confronti del fisco (relativo al decennio precedente la sua elezione) pari a 420 milioni di dollari. Naturalmente, il tycoon (che avrebbe anche fatto in modo di decimare le entrate della sua Trump Organization così da azzerare le imposte da lui dovute) ha bollato la bomba sganciata dal New York Times come una fake news. Così si è espresso nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca: E’ una notizia falsa, ...

