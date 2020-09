NYT attacca Trump: non paga le tasse. La replica del Presidente: cifre inesatte (Di lunedì 28 settembre 2020) Rivelazioni esplosive a poco più di un mese dalle elezioni presidenziali americane del 3 novembre. Il New York Times, il quotidiano più autorevole al mondo, sbatte in prima pagina dichiarazioni dei redditi che Donald Trump si è sempre rifiutato di rivelare. La gazzetta americana ha pubblicato un'indagine dopo aver ottenuto dati fiscali "su più di vent'anni" sull'ex magnate immobiliare "e sulle centinaia di società che compongono il suo" gruppo non quotato."Non ha pagato alcuna imposta sul reddito in 10 dei 15 anni precedenti, soprattutto perché ha riportato più perdite di denaro che guadagni", scrive il quotidiano statunitense. "Questa è un'informazione fasulla, totalmente inventata", ha risposto il miliardario repubblicano in una conferenza stampa alla Casa Bianca. "Ho pagato ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 28 settembre 2020) Rivelazioni esplosive a poco più di un mese dalle elezioni presidenziali americane del 3 novembre. Il New York Times, il quotidiano più autorevole al mondo, sbatte in prima pagina dichiarazioni dei redditi che Donaldsi è sempre rifiutato di rivelare. La gazzetta americana ha pubblicato un'indagine dopo aver ottenuto dati fiscali "su più di vent'anni" sull'ex magnate immobiliare "e sulle centinaia di società che compongono il suo" gruppo non quotato."Non hato alcuna imposta sul reddito in 10 dei 15 anni precedenti, soprattutto perché ha riportato più perdite di denaro che guadagni", scrive il quotidiano statunitense. "Questa è un'informazione fasulla, totalmente inventata", ha risposto il miliardario repubblicano in una conferenza stampa alla Casa Bianca. "Hoto ...

