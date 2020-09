Novità sul bonus POS | almeno 50 transazioni per ricevere il rimborso

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 28 settembre 2020) Ai tempi del Coronavirus, mentre la mascherina continua ad essere indispensabile, emergono nuove e interessanti informazioni sulPOS. Si tratta del cosiddetto cashback studiato dal Governo Italiano, che ha intenzione di introdurre questo tipo dia partite dal primo dicembre del 2020. E che, come intuibile, si pone l’obiettivo di favorire i pagamenti digitali e combattere la piaga – purtroppo ancora fortissima qui in Italia – dell’evasione fiscale. Stando a quanto si legge sulle autorevoli pagine online del Sole 24 Ore, infatti, pare che per ottenere ilsemestrale del 10% sarà necessario raggiungere un tetto minimo di operazioni. Più in particolare, tramite il quotidiano di Confindustria apprendiamo che ilPOS potrà essere richiesto solo ...