Norvegia e Stati Uniti in trattativa per accordo militare anti russo (Di lunedì 28 settembre 2020) Stati Uniti e Norvegia stanno concludendo dei negoziati intesi ad aggiornare il loro accordo di cooperazione in materia di difesa che esiste sin dal 1950. Un documento che regola il modo in cui le forze statunitensi possono posizionarsi all'interno del Paese scandinavo e come le due nazioni coopereranno in ambito militare.

