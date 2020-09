Non si diventa adulti fino ai 30 anni. Ecco perché (Di lunedì 28 settembre 2020) I diciottenni da oggi hanno una valida scusa per giustificare i loro comportamenti ancora immaturi. Secondo gli scienziati, l'uomo non diventa "adulto" a pieno titolo fino ai 30 anni. Scienziati specializzati nello studio del cervello e del sistema nervoso sostengono che l'età in cui si diventa adulti è diversa da persona a persona. In particolare ritengono che a 18 anni - età in cui per legge nella maggior parte dei Paesi si diventa 'grandi' - sono ancora in corso dei cambiamenti nel cervello che potrebbero influenzare sostanzialmente il comportamento e provocare anche dei problemi mentali."Quello che vogliamo dire è che stabilire quando si passa dall'infanzia all'età adulta appare sempre più assurdo", ha spiegato il ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 28 settembre 2020) I diciottenni da oggi hanno una valida scusa per giustificare i loro comportamenti ancora immaturi. Secondo gli scienziati, l'uomo non"adulto" a pieno titoloai 30. Scienziati specializzati nello studio del cervello e del sistema nervoso sostengono che l'età in cui siè diversa da persona a persona. In particolare ritengono che a 18- età in cui per legge nella maggior parte dei Paesi si'grandi' - sono ancora in corso dei cambiamenti nel cervello che potrebbero influenzare sostanzialmente il comportamento e provocare anche dei problemi mentali."Quello che vogliamo dire è che stabilire quando si passa dall'infanzia all'età adulta appare sempre più assurdo", ha spiegato il ...

fleinaudi : 'Se di politica si occupano solo i peggiori, avremo pessime scelte politiche. In questo modo, il populismo diventa… - La7tv : #propagandalive Luigi #Manconi: 'Di fronte a temi difficili e impopolari, cittadinanza e decreti sicurezza, il comp… - mannocchia : Ecco una incrollabile legge della storia: la verità diventa nota nel preciso momento in cui non gliene frega più ni… - Marghe0855 : RT @Silvano05230100: ++DIRETTORIO NO GRAZIE++ Qualsiasi cosa scaduta da mesi diventa tossica. @vitocrimi tu non fai eccezione; Basta voti… - AquilaReale19 : RT @Silvano05230100: ++DIRETTORIO NO GRAZIE++ Qualsiasi cosa scaduta da mesi diventa tossica. @vitocrimi tu non fai eccezione; Basta voti… -

Ultime Notizie dalla rete : Non diventa Non sto con la satira quando diventa sadica Avvenire Le conseguenze dell’odio

«Non ci sono guerre giuste, ma solo legittimi nemici», scrive. Avere un nemico da additare, anche inventato di sana pianta, su cui far convergere l’odio della popolazione, diventa purtroppo una forma ...

Investimenti: con le polizze perdi tutto dopo 10 anni

Polizze vita dormienti. Un incubo per i beneficiari che dopo 10 anni dalla morte del famigliare non sapevano dell'esistenza della polizza.

«Non ci sono guerre giuste, ma solo legittimi nemici», scrive. Avere un nemico da additare, anche inventato di sana pianta, su cui far convergere l’odio della popolazione, diventa purtroppo una forma ...Polizze vita dormienti. Un incubo per i beneficiari che dopo 10 anni dalla morte del famigliare non sapevano dell'esistenza della polizza.