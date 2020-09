"Non hai pagato e mi hai bloccato", "Mi devi 600 euro". Federico Fashion Style finisce sotto accusa - (Di lunedì 28 settembre 2020) Francesca Galici Federico Fashion Style è stato accusato di fornire servizi di bassa qualità a prezzi eccessivi e a Live si è acceso lo scontro con le ex clienti note A Live - Non è la d'Urso, Federico Fashion Style si è confrontato con le cinque "agguerritissime" sfere dentro le quali c'erano anche alcune sue clienti famose. Tra le accusatrici del parrucchiere dei vip pure Antonella Mosetti ed Elena Morali, pronte a puntare il dito contro il professionista per i costi eccessivi e i presunti servizi scadenti. Delle cinque sfere, nemmeno una è stata verde per Federico Fashion Style, che ha ribattuto colpo su colpo alle accuse. Antonella Mosetti ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 28 settembre 2020) Francesca Galiciè statoto di fornire servizi di bassa qualità a prezzi eccessivi e a Live si è acceso lo scontro con le ex clienti note A Live - Non è la d'Urso,si è confrontato con le cinque "agguerritissime" sfere dentro le quali c'erano anche alcune sue clienti famose. Tra letrici del parrucchiere dei vip pure Antonella Mosetti ed Elena Morali, pronte a puntare il dito contro il professionista per i costi eccessivi e i presunti servizi scadenti. Delle cinque sfere, nemmeno una è stata verde per, che ha ribattuto colpo su colpo alle accuse. Antonella Mosetti ...

