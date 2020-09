Non è Koulibaly il difensore che salverà il City: preso Dias dal Benfica a 68 milioni (Di lunedì 28 settembre 2020) Mentre il Napoli segnava 6 gol al Genoa, il Manchester City ne prendeva ben 5 dal Leicester. Giuntoli aveva appena annunciato che molto probabilmente Koulibaly resterà al Napoli. Ma il pensiero di chi vorrebbe tenerlo ancora qui (praticamente tutti, da Gattuso alla gran parte dei tifosi) correva lo stesso a quel disastro difensivo che è diventata la squadra di Guardiola. Ma non sarà Koulibaly il difensore chiamato a risollevare le sorti della difesa del City. Il nuovo rinforzo si chiama invece Ruben Dias, e per il difensore del Benfica la cifra sborsata è di 68 milioni di euro. Con questo il conto della spesa per i rinforzi difensivi in quattro anni di gestione del tecnico catalano sale a oltre 400 ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 settembre 2020) Mentre il Napoli segnava 6 gol al Genoa, il Manchesterne prendeva ben 5 dal Leicester. Giuntoli aveva appena annunciato che molto probabilmenteresterà al Napoli. Ma il pensiero di chi vorrebbe tenerlo ancora qui (praticamente tutti, da Gattuso alla gran parte dei tifosi) correva lo stesso a quel disastro difensivo che è diventata la squadra di Guardiola. Ma non saràilchiamato a risollevare le sorti della difesa del. Il nuovo rinforzo si chiama invece Ruben, e per ildella cifra sborsata è di 68di euro. Con questo il conto della spesa per i rinforzi difensivi in quattro anni di gestione del tecnico catalano sale a oltre 400 ...

