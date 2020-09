‘Noi Campani’ sulla Giunta regionale: “La celerità di De Luca è garanzia per il futuro” (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“La celerità e l’attenzione con cui De Luca ha scelto la nuova Giunta regionale sono una garanzia per il futuro della Campania”. Così Luigi Abbate e Maria Luigia Iodice, consiglieri regionali di “Noi Campani” commentano la nuova Giunta De Luca. La Campania merita competenza e velocità nelle scelte e De Luca ha dimostrato di iniziare con il giusto passo il nuovo corso. Tante sono le sfide che ci attendono e che richiedono una guida e un esecutivo di qualità e con questo avvio possiamo essere sereni per il futuro. “Un ‘in bocca al lupo’, inoltre, al neo assessore al Turismo e alla Semplificazione amministrativa, Felice ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“La celerità e l’attenzione con cui Deha scelto la nuovasono unaper il futuro della Campania”. Così Luigi Abbate e Maria Luigia Iodice, consiglieri regionali di “Noi Campani” commentano la nuovaDe. La Campania merita competenza e velocità nelle scelte e Deha dimostrato di iniziare con il giusto passo il nuovo corso. Tante sono le sfide che ci attendono e che richiedono una guida e un esecutivo di qualità e con questo avvio possiamo essere sereni per il futuro. “Un ‘in bocca al lupo’, inoltre, al neo assessore al Turismo e alla Semplificazione amministrativa, Felice ...

