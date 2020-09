"No al digitale, la mia religione è il negativo" (Di lunedì 28 settembre 2020) I 90 anni in bianco e nero di Gianni Berengo Gardin: "Registro quello che vedo con la pellicola. Le foto si fanno così, il resto è immagine" Leggi su quotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) I 90 anni in bianco e nero di Gianni Berengo Gardin: "Registro quello che vedo con la pellicola. Le foto si fanno così, il resto; immagine"

"No al digitale, la mia religione è il negativo"

Roma, 28 settembre 2020 - Alla "religione del negativo" lui non ha mai rinunciato: "Il dna della fotografia è il negativo, e su questo non ci piove", ribadisce Gianni Berengo Gardin, patriarca italian ...

Roma, 28 settembre 2020 - Alla "religione del negativo" lui non ha mai rinunciato: "Il dna della fotografia è il negativo, e su questo non ci piove", ribadisce Gianni Berengo Gardin, patriarca italian ...