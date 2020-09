Niente Gf Vip per Paolo Brosio: “È il giorno più bello della mia vita” (Di lunedì 28 settembre 2020) Al Gf Vip non entrerà Paolo Brosio. Il conduttore televisivo non prenderà parte alla trasmissione a causa del Coronavirus. Il diretto interessato rivela: “Il giorno più bello”. Era uno dei concorrenti più attesi nella casa del Gf Vip, invece Paolo Brosio (molto probabilmente) dovrà rinunciare ufficialmente all’entrata nella casa più famosa d’Italia. Era stato annunciato … Questo articolo Niente Gf Vip per Paolo Brosio: “È il giorno più bello della mia vita” è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 28 settembre 2020) Al Gf Vip non entrerà. Il conduttore televisivo non prenderà parte alla trasmissione a causa del Coronavirus. Il diretto interessato rivela: “Ilpiù”. Era uno dei concorrenti più attesi nella casa del Gf Vip, invece(molto probabilmente) dovrà rinunciare ufficialmente all’entrata nella casa più famosa d’Italia. Era stato annunciato … Questo articoloGf Vip per: “È ilpiùmia vita” è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

