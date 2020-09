Nicoletta Mantovani: chi è, età, lavoro, Instagram, malattia, curiosità e vita privata (Di lunedì 28 settembre 2020) Scopriamo di più sulla vita privata di Nicoletta Mantovani, nota per essere stata la seconda moglie di Luciano Pavarotti. La Mantovani infatti, balzò agli onori delle cronache all’inizio degli anni ’90, quando il mondo intero venne a conoscenza della sua relazione con il grande tenore modenese. La storia d’amore fu molto chiacchierata, scandalosa addirittura, sia per la differenza d’età fra i due (34 anni), sia perché, all’epoca, Pavarotti era sposato. Tuttavia, nonostante le maldicenze, il legame è durato, tenace e profondo, fino alla scomparsa di lui. In questi giorni quello di Nicoletta Mantovani è uno dei nomi più cliccati sul web per via del suo secondo matrimonio: ecco cosa ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 28 settembre 2020) Scopriamo di più sulladi, nota per essere stata la seconda moglie di Luciano Pavarotti. Lainfatti, balzò agli onori delle cronache all’inizio degli anni ’90, quando il mondo intero venne a conoscenza della sua relazione con il grande tenore modenese. La storia d’amore fu molto chiacchierata, scandalosa addirittura, sia per la differenza d’età fra i due (34 anni), sia perché, all’epoca, Pavarotti era sposato. Tuttavia, nonostante le maldicenze, il legame è durato, tenace e profondo, fino alla scomparsa di lui. In questi giorni quello diè uno dei nomi più cliccati sul web per via del suo secondo matrimonio: ecco cosa ...

