Nicola Vivarelli nasconde una donna in hotel | Segnalazioni fuori Uomini e Donne

Leggi su giornal

(Di lunedì 28 settembre 2020) Arrivano guai anche per, ex cavaliere di Gemma Galgani, che sembra essere stato visto con una sconosciutadal programma di. Sfortunatamente per lui, il programma non lo prevede e questo potrebbe portare a provvedimenti. Il cavaliere non sapeva proprio che pesci prendere se ha deciso di trasgredire le regole e cercare un’altra, peccato però che è stato visto. Purtroppo per lui non è passato inosservato, sicuramente dovrà chiarire diverse questioni con la padrona del programma Maria De Filippi.unaindopo aver chiuso con Gemma e Valentina, di cui la loro ...