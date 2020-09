‘Ndrangheta, blitz contro una cosca nel Reggino: 9 arresti. Sequestrati beni per 2 milioni di euro (Di lunedì 28 settembre 2020) Concorso esterno con la ‘ndrangheta, autoriciclaggio, intestazione fittizia e trasferimento fraudolento di valori. La Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria ha inferto un altro durissimo colpo alla ‘ndrangheta di Sant’Eufemia d’Aspromonte legata alla potente cosca Alvaro di Sinopoli. È scattata l’operazione “Eyphemos 2”, la naturale prosecuzione dell’inchiesta che, a febbraio, aveva portato all’arresto di numerosi esponenti mafiosi e di politici come il sindaco Domenico Creazzo che era stato appena eletto consigliere regionale di Fratelli d’Italia. A pochi giorni dalla decisione della Cassazione di confermare i domiciliari per Creazzo, nei confronti di altri indagati stamattina la squadra mobile ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta del procuratore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Concorso esterno con la ‘ndrangheta, autoriciclaggio, intestazione fittizia e trasferimento fraudolento di valori. La Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria ha inferto un altro durissimo colpo alla ‘ndrangheta di Sant’Eufemia d’Aspromonte legata alla potenteAlvaro di Sinopoli. È scattata l’operazione “Eyphemos 2”, la naturale prosecuzione dell’inchiesta che, a febbraio, aveva portato all’arresto di numerosi esponenti mafiosi e di politici come il sindaco Domenico Creazzo che era stato appena eletto consigliere regionale di Fratelli d’Italia. A pochi giorni dalla decisione della Cassazione di confermare i domiciliari per Creazzo, nei confronti di altri indagati stamattina la squadra mobile ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta del procuratore ...

