Naso rotto e volto tumefatto | brutto incidente per il conduttore | già sostituito in tv

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 28 settembre 2020) Incredibile disavventura per iltelevisivo di ‘Ogni Mattina’, Alessio Viola. Il collega di trasmissione di Adriana Volpe si è infatti immortalato con un grosso cesule con gli occhi lividi. Il suo viso è. L’uomo si è reso suo malgrado protagonista di unstradale in moto. Ma, nonostante l’immagine faccia impressione, ci ha tenuto a rassicurare tutti attraverso i social network. Dopo essere scomparso da Instagram, era stata comunicata la sua assenza in tv. Infatti, è stata annunciata la sua mancata presenza per circa due settimane al programma in onda su Tv8 tutte le mattine. Il pubblico da casa stava seriamente iniziando a preoccuparsi ed effettivamente qualcosa era accaduta. Sia su Instagram che su Facebook ha ...