Napoli, preoccupazione dopo i positivi del Genoa: domani tamponi a tappeto (Di lunedì 28 settembre 2020) La notizia dei 14 positivi in casa Genoa mette in grande apprensione il Napoli che domenica ha affrontato i rossoblù al San Paolo. Da domani lo staff medico azzurro farà tamponi a tutto il club aspettando con ansia i risultati. Sempre domani è prevista la ripresa degli allenamenti in vista della gara di domenica contro la Juventus. Al momento il club partenopeo ha avuto solo un caso di positività al Covid-19, quello di Petagna. Positivo anche il presidente Aurelio De Laurentiis che e' attualmente in isolamento nella sua casa di Roma.

