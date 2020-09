Napoli, oggi la ripartenza delle scuole: tra maltempo e timore del Covid 19 (Di lunedì 28 settembre 2020) Napoli: oggi riapertura totale delle scuole. Si riparte dopo giornate di maltempo e col timore del Covid 19 (in quarantena una classe del liceo Fonseca). Da oggi, lunedì 28 settembre, è partito l’anno scolastico per tutte le scuole della città di Napoli. Una ripartenza difficilissima, visto che il 24 settembre, a causa dell’allerta meteo, non … Leggi su 2anews (Di lunedì 28 settembre 2020)riapertura totale. Si riparte dopo giornate die coldel19 (in quarantena una classe del liceo Fonseca). Da, lunedì 28 settembre, è partito l’anno scolastico per tutte ledella città di. Unadifficilissima, visto che il 24 settembre, a causa dell’allerta meteo, non …

CottarelliCPI : Ancora aggressioni. Oggi a Napoli due ragazzi sono stati assaliti perché gay. Erano in 10 contro 2. Sempre così. Li… - fanpage : Salgono ancora i ricoveri in Campania +76 in 24 ore. #28settembre - FIGCfemminile : ?????? | COPPA ITALIA @TIM_VISION ?? ? Oggi vincono @OfficialSSLazio, @NapoliFemminile, San Marino, @ROMAcfem, Ravenna… - AeroportoNapoli : @airarabiagroup collega con 3 voli settimanali #Napoli con #Casablanca e oggi ci mostra le misure sanitarie adottat… - Manicomitico : @GiampieroRavagl @pisto_gol Anno scorso il Napoli ha fatto 1 solo punto contro ste due 'squadrette' oggi ne ha 6. D… -