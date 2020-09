Napoli, l’importante scoperta nel cantiere del porto (Di lunedì 28 settembre 2020) Napoli, scoperto molo Borbonico nel cantiere al Beverello. La soprintendenza dovrà ora esprimersi per permettere i lavori A Napoli piazza Municipio si rifà il look. In attesa che finiscano i lavori della stazione metropolitana anche al Molo Beverello ci sono lavori di ammodernamento. L’Autorità portuale del Mar Tirreno sta ristrutturando la stazione marittima partenopea. Nuove … L'articolo Napoli, l’importante scoperta nel cantiere del porto proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 28 settembre 2020), scoperto molo Borbonico nelal Beverello. La soprintendenza dovrà ora esprimersi per permettere i lavori Apiazza Municipio si rifà il look. In attesa che finiscano i lavori della stazione metropolitana anche al Molo Beverello ci sono lavori di ammodernamento. L’Autorità portuale del Mar Tirreno sta ristrutturando la stazione marittima partenopea. Nuove … L'articolo, l’importanteneldelproviene da YesLife.it.

