Napoli, chiuse 4 scuole d'infanzia: "Non c'è personale" (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Non c'è pace a Napoli per i giovanissimi cittadini della città. Dopo la chiusura di alcune scuole d'infanzia a Napoli Est anche dalla quarta municipalità si sono visiti costretti a chiudere alcuni istituti per i più piccoli. A restare chiusi sono: la scuola dell'infanzia Beltramelli, l'istituto Chiara d'Assisi, l'asilo nido Bice Zona e l'asilo nido Partenope. La causa è l'assenza dei dispositivi di sicurezza e del personale preposto, promessi da Palazzo San Giacomo solo qualche giorno fa. In assenza di tali strumenti il direttore della Municipalità 4, dott. Pasquale del Gaudio, ha così predisposto la chiusura temporanea fino a data da destinarsi di quattro ...

