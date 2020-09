Nanotecnologie | Nanofotonica e Fibre ottiche | Unisannio lancia un nuovo biosensore ultra sensibile

Leggi su anteprima24

Benevento – Emergenza COVID, lotta al cancro e alle malattie neurodegenerative richiedono tecnologie diagnostiche sempre più avanzate, in grado di rilevare precocemente l'insorgenza delle varie patologie al fine di rendere le terapie sempre più efficaci e personalizzate. Queste necessità impongono agli ingegneri elettronici lo sviluppo di sensori biologici sempre più sofisticati in grado di rilevare in maniera semplice, veloce e affidabile le molecole biologiche bersaglio a bassissime concentrazioni,così da fornire ai medici informazioni tempestive e dettagliate sul tipo di patologia e permettere loro di intervenire tempestivamente con terapie efficaci e personalizzate. Al momento, esiste un enorme interesse verso lo sviluppo di tecniche di diagnostica molecolare basate su biosensori all'avanguardia, che ...