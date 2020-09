Nagorno-Karabakh, la doppia incognita Russia-Turchia (Di lunedì 28 settembre 2020) Uno dei più longevi conflitti congelati del Caucaso meridionale si è riacceso di colpo domenica 27 settembre, con una nuova escalation militare tra Armenia e Azerbaigian nella regione contesa del Nagorno-Karabakh, autoproclamatasi indipendente negli anni Novanta. Baku e Yerevan si accusano a vicenda di aver provocato lo scontro armato: un evento bellico che non è nuovo nella storia dell’ultradecennale conflitto, ma che appare diverso rispetto agli scontri avvenuti in estate e anche dalla “Guerra dei quattro giorni” dell’aprile 2016. Alcuni fattori sono infatti diversi, in particolar modo il coinvolgimento degli attori esterni.Ciò avrebbe spinto l’Azerbaigian a cominciare l’offensiva per recuperare i territori perduti, anche se Baku afferma di essere intervenuta in ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 settembre 2020) Uno dei più longevi conflitti congelati del Caucaso meridionale si è riacceso di colpo domenica 27 settembre, con una nuova escalation militare tra Armenia e Azerbaigian nella regione contesa del, autoproclamatasi indipendente negli anni Novanta. Baku e Yerevan si accusano a vicenda di aver provocato lo scontro armato: un evento bellico che non è nuovo nella storia dell’ultradecennale conflitto, ma che appare diverso rispetto agli scontri avvenuti in estate e anche dalla “Guerra dei quattro giorni” dell’aprile 2016. Alcuni fattori sono infatti diversi, in particolar modo il coinvolgimento degli attori esterni.Ciò avrebbe spinto l’Azerbaigian a cominciare l’offensiva per recuperare i territori perduti, anche se Baku afferma di essere intervenuta in ...

