Nagorno-Karabakh: cosa succede davvero e chi c’è dietro alla guerra in atto (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 28 set – Un montuoso giardino nero incastonato nella terra del fuoco. Non è una metafora, è il significato letterale e tristemente profetico di Nagorno-Karabakh (Nagorno in russo significa “montagna”, Karabakh in turco sta per “giardino nero”), provincia autoproclamatasi autonoma nel cuore dell’Azerbaijan (azer vuole dire “fuoco”) e a due passi dall’Armenia. Un ampio limes martoriato da trent’anni ovvero da quando è in atto il più lungo conflitto dalla caduta dell’Unione Sovietica. Anzi, a dirla tutta la prima tempesta di fuoco nel giardino nero rimbombò nel 1988, prima che evaporasse il comunismo in Russia e cadesse il Muro di Berlino. Tutto iniziò quando i circa 140mila ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 28 set – Un montuoso giardino nero incastonato nella terra del fuoco. Non è una metafora, è il significato letterale e tristemente profetico diin russo significa “montagna”,in turco sta per “giardino nero”), provincia autoproclamatasi autonoma nel cuore dell’Azerbaijan (azer vuole dire “fuoco”) e a due passi dall’Armenia. Un ampio limes martoriato da trent’anni ovvero da quando è inil più lungo conflitto dcaduta dell’Unione Sovietica. Anzi, a dirla tutta la prima tempesta di fuoco nel giardino nero rimbombò nel 1988, prima che evaporasse il comunismo in Russia e cadesse il Muro di Berlino. Tutto iniziò quando i circa 140mila ...

