Moto2 GP Catalogna | Marini | La vittoria? Merito del team | bel lavoro sui dettagli

SkySportMotoGP : ?? ANCORA MARINI, SEMPRE MARINI! (?? #Moto2) ?? E sul podio c’è anche il Diggia I risultati ? - OttaviaDiCorsi : RT @SkySportMotoGP: ?? ANCORA MARINI, SEMPRE MARINI! (?? #Moto2) ?? E sul podio c’è anche il Diggia I risultati ? - dinoadduci : Moto2, Marini domina e allunga nel Mondiale. Di Giannantonio sul podio - news_rimini : Moto2, Marini stravince in Catalogna e allunga sul mondiale - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Moto2, Marini domina e allunga nel Mondiale. Di Giannantonio sul podio -

Ultime Notizie dalla rete : Moto2 Catalogna

Il pilota dello Sky Racing Team VR46 commenta il primo posto nel GP di Catalunya: "Sono partito bene, ho cercato di fare il mio ritmo" ...BARCELLONA. Una domenica che poteva diventare memorabile per la famiglia Rossi e che invece è finita con l'amaro in bocca, soprattutto per Valentino. Dopo la festa per la vittoria in Moto2 nel Gran Pr ...