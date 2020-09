(Di lunedì 28 settembre 2020) Lutto nel mondo dell’astrofisica. E’all’età di 67 anni, astrofisico, cosmologo e matematico. Non è riuscito a sconfiggere il tumore con cui lottava da diverso tempo.Lo scorso febbraio Papa Francesco lo aveva nominato membro ordinarioPontificia Accademia delle Scienze, per il suo impegno nell’indagine scientifica e per la sue riflessioni sul ruolo dell’uomo nell’Universo.La sua opera principale “Il principio antropico” tratta proprio il temaposizione dell’uomo all’interno dell’Universo, portando avanti la tesi di una “necessità” di specifiche coincidenze di forme fisiche e naturali che altrimenti renderebbero impossibile l’esistenzavita. Scritto a quattro mani con Frank J. Tipler , il libro aveva attirato su di sé forti perplessità e ...

RaiNews : Spiegava l'universo con il 'principio antropico' #Barrow - QuotidianPost : Morto John Barrow: studioso della Teoria del Tutto e del concetto di infinito - SpecolaVaticana : E' morto John Barrow eminente cosmologo inglese. Era stato nominato membro emerito dell'accademia pontificia da pap… - saccherisj : E' morto John Barrow eminente cosmologo inglese, sostenitore del principio antropico - minimALessandro : RT @GiovanniFanfoni: Regno Unito. Purtroppo, John D. Barrow è morto oggi, a soli 67 anni -

